Il 16 gennaio seconda domenica ecologica a Verona.

Domenica 16 gennaio si svolge la seconda domenica ecologica a Verona, delle sette in programma fino al 30 aprile. Dopo l’avvio dell’iniziativa il 14 novembre, riparte la campagna di sensibilizzazione del Comune verso la mobilità sostenibile. Le altre domeniche in calendario sono il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile. Volutamente, è stato escluso dall’iniziativa tutto il mese di dicembre, interessato dai numerosi appuntamenti legati alle festività natalizie.

Tra novità e conferme, la giornata del 16 sarà caratterizzata da un ricco calendario di proposte e servizi. Confermata anzitutto la gratuità del trasporto pubblico locale su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata, infatti, tutti i mezzi pubblici saranno pagati dal Comune, un modo per incentivare i veronesi a cambiare le proprie abitudini sperimentando modalità differenti di spostamento.

Novità.

Concorso a premi attraverso l’App ‘Muoversi’, rivolto a tutti i cittadini che si spostano a piedi, in bici, con il monopattino o con l’autobus. In palio ci sono 150 Verona card gratuite da 48 ore per entrare gratis in tutti i musei civici. I premi saranno assegnati ai concorrenti che, nel periodo di riferimento, avranno totalizzato il maggior numero di km in spostamenti sostenibili. Previsti anche incentivi per il bike sharing, con la formula dell’abbonamento giornaliero gratuito nella giornata di domenica e della riduzione del 30 per cento della tariffa di abbonamento attuale, se sottoscritto proprio in occasione delle domeniche ecologiche.

Per i più piccoli e le famiglie non mancheranno appuntamenti green. Novità assoluta della seconda domenica ecologica è l’ingresso gratuito al Children Museum. L’iniziativa, che sarà riproposta anche nelle successive giornate ecologiche, è rivolta a chi deciderà di raggiungere il Museo in via Santa Teresa lasciando la macchina al parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o a piedi.

Il calendario.

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Il calendario e le modalità sono state concordate in sede di Tavolo Tecnico Zonale (Tlz), riunito in provincia, con le date fissate in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi. Le domeniche ecologiche saranno il 14 novembre, il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile.