Scuole dell’infanzia, il Comune di Verona allunga l’orario

Verona, scuole dell’infanzia: orario prolungato con laboratori pomeridiani per aiutare i genitori.
Verona, le scuole dell’infanzia diventano “extra-large”: orario prolungato con laboratori pomeridiani per aiutare i genitori. Conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia senza rinunciare alla qualità dell’offerta educativa per i più piccoli. È questo l’obiettivo del Comune di Verona che, per il secondo anno consecutivo, conferma e raddoppia il progetto dei laboratori pomeridiani nelle scuole dell’infanzia comunali.
Dopo il successo della sperimentazione avviata lo scorso anno in cinque plessi, il servizio di prolungamento dell’orario scolastico si estende ora a 10 scuole sulle 25 totali del territorio comunale. I bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni potranno così rimanere a scuola fino alle 17.45, impegnati in attività di gruppo qualificate che spaziano dal teatro alla psicomotricità.
Un aiuto concreto alle famiglie.
La decisione di potenziare il servizio nasce da una richiesta dei genitori veronesi. Le due ore extra (dalle 16.00 circa alle 17.45) non rappresentano un “parcheggio”, ma un’estensione dell’offerta formativa curata da professionisti esterni.
La mappa delle scuole interessate.
Il progetto non solo viene confermato nelle scuole Bentegodi, Carso, Poiano, Barbarani e Primo Maggio, ma si allarga a nuovi quartieri.
- Circoscrizione 3^: Scuola Dall’Oca Bianca.
- Circoscrizione 6^: Scuola Dai Libri.
- Circoscrizione 7^: Scuola Monte Tesoro.
- Circoscrizione 2^: Il servizio si rafforza con l’inclusione delle scuole Colombare e Villa Are.
Teatro, sport e lettura: il pomeriggio è creativo.
L’offerta extracurricolare è pensata per stimolare la creatività e la socialità dei bambini. Tra le attività proposte.
- Laboratori di teatro: per favorire l’espressione corporea e l’autostima.
- Attività motoria e psicomotricità: per lo sviluppo armonico dei piccoli.
- Arti e lettura animata: per coltivare la curiosità e l’immaginazione.
Questi percorsi pomeridiani si affiancano ai progetti già consolidati che il Comune garantisce da tre anni durante l’orario scolastico canonico, come l’inglese, la musica, le scienze e le attività a contatto con la natura e gli animali.