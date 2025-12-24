Iscrizioni scuole a Verona: tutto quello che c’è da sapere

Comune di Verona, scuola infanzia e sezioni primavera: iscrizioni dal 14 gennaio, cosa fare.

Scuole dell’Infanzia e Sezioni Primavera, il comune di Verona apre le iscrizioni per il 2026/2027 e ha ufficializzato le date. Il click-day è fissato per il 14 gennaio, con termine ultimo il 6 febbraio 2026.

Il “ponte” educativo: arrivano le Sezioni Primavera.

La vera opportunità per i bambini tra i 24 e i 36 mesi è rappresentata dalle Sezioni Primavera. Non si tratta di un semplice “anticipo” della materna, ma di un progetto pedagogico specifico che garantisce continuità nel percorso formativo. Con un orario flessibile (8:30 – 15:30) e rette più contenute rispetto ai nidi d’infanzia, queste sezioni offrono un ambiente su misura per la delicata fascia d’età dei “duenni”.

Come fare domanda: tutto online.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità digitale attraverso il sito web del Comune di Verona. Per accedere alla piattaforma sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE.

Porte aperte e assistenza telefonica

Per aiutare i genitori a scegliere la struttura più adatta, sabato 10 gennaio 2026 torna l’appuntamento con “Scuole Aperte”: dalle ore 9 alle 12 le strutture saranno visitabili per conoscere da vicino l’offerta formativa. In caso di dubbi sulla procedura, il Comune ha messo in campo una rete di supporto potenziata: Punto Telefonico Unico: 045 2212211. Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.