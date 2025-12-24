Il cuore gotico di Verona riapre le porte: ecco i giorni per visitare le Arche Scaligere.

Il Medioevo nel cuore di Verona: riaprono le Arche Scaligere per le feste (e non solo): ecco i giorni e gli orari per visitarle. Le Arche Scaligere, il mausoleo gotico accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, tornano finalmente visitabili. Grazie alla collaborazione con i volontari di Legambiente, cittadini e turisti potranno ammirare da vicino i monumenti funebri dei signori di Verona in un calendario di aperture che copre tutto il periodo delle festività e si estende fino a metà febbraio.

Un viaggio nella storia a ingresso gratuito.

Il fascino del ferro battuto e delle statue equestri sarà accessibile a chiunque sia già in possesso di un biglietto per i monumenti civici (come l’Arena, la Casa di Giulietta o il Museo di Castelvecchio) o delle tessere turistiche VeronaCard e My IMUV Card. Un’occasione perfetta per completare il tour dei musei cittadini senza costi aggiuntivi, immergendosi in uno dei siti monumentali più fotografati e ammirati al mondo.

Quando visitarle: il calendario completo.

Per non perdere l’occasione di varcare il cancello delle Arche, ecco le date da segnare in agenda. Le visite sono possibili la mattina (10:00 – 13:00) e il pomeriggio (14:00 – 17:00), con l’ultimo ingresso previsto 15 minuti prima della chiusura.

Dicembre: l’ultimo weekend dell’anno (26, 27 e 28).

l’ultimo weekend dell’anno (26, 27 e 28). Gennaio: apertura nei fine settimana (venerdì-domenica), con l’aggiunta speciale dell’ Epifania (6 gennaio) .

apertura nei fine settimana (venerdì-domenica), con l’aggiunta speciale dell’ . Febbraio: visitabili nei primi tre weekend del mese, incluso il 14 febbraio, per un San Valentino all’insegna della bellezza storica.

Per maggiori dettagli, la direzione Musei è a disposizione al numero 045 8062611.