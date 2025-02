Al via lo scambio di accessori: a Verona c’è il “4 zampe Swap Party”

A Verona sabato 15 febbraio c’è lo scambio di accessori usati: al via il “4 zampe Swap Party”.

Sabato 15 febbraio a Verona, al via lo scambio per rinnovare gli accessori dei propri amici a quattro zampe, senza sprechi. Alla sede dell’Associazione Animalisti Verona OdV, in via Lussino 37, dalle 15:30 alle 17, c’è il “4 Zampe Swap Party”, un evento dedicato allo scambio gratuito di oggetti per animali domestici.

Si potranno portare accessori, come guinzagli, cucce, ciotole e giochi in buone condizioni e puliti, per scambiarli con altri articoli messi a disposizione da altri proprietari. Un modo semplice ed ecologico per ridurre gli sprechi, promuovere la sostenibilità e favorire l’incontro tra amanti degli animali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Verona, si inserisce nel programma di “M’illumino di Meno 2025”, la campagna di Rai Radio2 che sensibilizza sul risparmio energetico e sulle buone pratiche per uno stile di vita più sostenibile. L’edizione di quest’anno pone l’attenzione sul problema del fast fashion, una delle industrie più inquinanti, e sulle alternative più responsabili come il riuso e l’upcycling.

Anche il “4 Zampe Swap Party” sposa questa filosofia, applicando il concetto di scambio e riutilizzo agli accessori per animali. Troppo spesso vengono acquistati oggetti non essenziali che finiscono per aumentare l’inquinamento, soprattutto da plastica.