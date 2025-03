Si rifiuta di salire la scala “arcobaleno”: affisso striscione a Verona

Striscione a Verona per lo studente che non ha voluto salire le scale “arcobaleno”.

Ieri sera a Verona i militanti del Blocco Studentesco hanno affisso uno striscione con la frase “Tenete d’occhio le scale, a loro piace cambiare!“. Questo per protestare contro quella che loro definiscono “propaganda Lgbt e gender nelle scuole”.

Il movimento studentesco di destra si riferisce all’episodio avvenuto in una scuola media veronese, dove uno studente sarebbe stato punito per essersi rifiutato di percorrere una scalinata dipinta con i colori dell’arcobaleno e accompagnata da messaggi inclusivi.

Nel comunicato diffuso da Blocco Studentesco, viene commentata la presunta punizione subita dallo studente: “Non solo è stato punito con una nota, ma è stato addirittura costretto dall’insegnante a ripercorrere la scalinata che aveva evitato”. In realtà, come specificato chiaramente dall’ufficio regionale, lo studente sarebbe stato punito per il fatto di essersi messo in pericolo, salendo le scale sul corrimano.

Infine, Blocco Studentesco spiega quello che per loro sarebbe il significato dello striscione e il riferimento alla saga di Harry Potter: “Per questo striscione abbiamo scelto una nota frase della saga di Harry Potter, perché l’autrice, J.K. Rowling, è stata negli ultimi anni spesso bersaglio di femministe e militanti Lgbt“.