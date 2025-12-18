Natale Avis: al teatro Camploy tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale per la cittadinanza.

Venerdì 19 dicembre, l’Avis Comunale di Verona torna a celebrare il Natale con il suo tradizionale concerto al teatro Camploy. Un evento dedicato ai donatori di sangue e a tutta la cittadinanza. L’evento, giunto alla sua terza edizione consecutiva e patrocinato dal Comune di Verona, rappresenta un momento di festa ma anche un’occasione fondamentale per ribadire l’importanza della donazione volontaria e gratuita.

Testimonianze di vita e salute.

L’importanza del dono è stata sottolineata da Annamaria Molino, consigliera comunale e medico oncologo, che ha ricordato come il sangue rappresenti una vera terapia salvavita non solo nelle emergenze, ma anche nei percorsi di cura quotidiani dei pazienti oncologici.

Il programma: dai giovani musicisti alla campionessa Palazzo.

Sul palco salirà la Si-Fa Band, un concert group di circa 30 elementi composta in gran parte da giovani talenti tra i 13 e i 20 anni. Sotto la direzione del maestro Salvatore Rizza, l’orchestra proporrà un viaggio musicale trasversale che spazierà dal jazz al rock, dal pop ai grandi classici natalizi.

Ospite d’onore della serata sarà la campionessa paralimpica di nuoto Xenia Francesca Palazzo. La sua presenza porterà una testimonianza di resilienza e determinazione, incarnando perfettamente lo spirito di inclusione che anima l’associazione.

Come partecipare.

Il concerto inizierà la sera di venerdì 19 dicembre al Teatro Camploy. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Un invito che Avis rivolge non solo ai suoi donatori storici, ma a tutti i veronesi.