Salvare una vita sul lago: Il progetto “Save a Life” porta i defibrillatori negli hotel del Garda.

Lago di Garda, un posto dove ogni hotel è pronto a salvare una vita: defibrillatori in arrivo grazie al progetto “Save a Life – Un cuore più sicuro sul Garda”. Promosso da Federalberghi Garda Veneto in collaborazione con Zoll ed Elmed, indica che tutte le strutture ricettive della sponda orientale del lago saranno dotate di defibrillatori di ultima generazione entro l’inizio della stagione turistica del 2028.

L’iniziativa nasce dall’urgenza di ridurre le morti per arresto cardiaco, che ogni anno colpiscono circa 60mila persone in Italia. Intervenire rapidamente è fondamentale: ogni minuto senza rianimazione riduce del 10% le possibilità di sopravvivenza, mentre l’uso tempestivo di un defibrillatore può portarle fino al 70%.

Il progetto è stato presentato il 15 settembre a Verona, alla presenza di autorità locali e regionali. La convenzione tra Federalberghi Garda Veneto, produttori e distributori di defibrillatori, permetterà agli albergatori associati di acquistare i dispositivi a condizioni agevolate, con un contributo economico aggiuntivo fornito dall’Ente Bilaterale del Turismo Gardesano.

I defibrillatori selezionati sono progettati per un uso immediato da parte di chiunque: istruzioni vocali e visive guidano l’utente passo dopo passo, con feedback in tempo reale sulla qualità delle compressioni toraciche. In questo modo, anche persone senza competenze mediche possono intervenire rapidamente, aumentando le probabilità di salvezza.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto, Ulss 9 Scaligera, Provincia di Verona, Comunità del Garda e Garda Unico, sottolineando l’importanza della sicurezza sanitaria per residenti e turisti lungo la sponda orientale del lago.