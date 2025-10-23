Controllo salvavita in Bra: gli esperti offrono visite gratis del fegato per tutti i cittadini di Verona.

Sabato 25 ottobre a Verona c’è la “Giornata veronese del Fegato”: specialisti offrono visite gratis per tutti i cittadini, in piazza Bra. Dalle 11 alle 16, uno stand informativo e un ambulatorio mobile fornito dalla Croce Verde permetteranno a medici e infermieri dell’unità operativa di mettersi a disposizione dei cittadini per visite ed esami gratuiti. Saranno offerte valutazioni ecografiche del fegato e, tramite elastometria, valutazioni gratuite di steatosi (fegato grasso) e fibrosi.

L’allarme malattie epatiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima che ogni anno 1,4 milioni di persone muoiano a causa di malattie al fegato, patologie che sono in aumento. Tra le principali, che richiedono terapie specifiche, figurano cirrosi epatica, steatosi epatica, epatite ed epatocarcinoma.

Gli esperti sottolineano come la cirrosi epatica abbia ancora nell’abuso alcolico una causa o concausa principale, specialmente nel Veneto. Nella regione, si registrano circa 14.600 casi di cirrosi e un migliaio di decessi all’anno.

Un altro tema cruciale è la steatosi epatica non-alcolica (o fegato grasso), che ha un’incidenza rilevante (20-25%) nella popolazione generale e spesso è associata all’obesità.

La prevenzione e le nuove terapie.

Gli specialisti ribadiscono che un intervento terapeutico precoce e una modifica dello stile di vita possono prevenire o arrestare l’evoluzione di queste malattie.

Sul fronte terapeutico, ci sono buone notizie: i nuovi farmaci antivirali per l’epatite C raggiungono quasi il 100% di efficacia, in linea con l’obiettivo Oms di eradicazione entro il 2030 (sebbene in Italia il processo sia lento ). Anche per l’epatocarcinoma (Hcc) sono stati introdotti farmaci recenti che hanno migliorato la sopravvivenza.

La giornata si aprirà ufficialmente alle 9:30 in Sala Arazzi del Comune di Verona con un incontro informativo dove si alterneranno diversi specialisti – epatologo (Prof. David Sacerdoti), endocrinologo (Prof. Giovanni Targher), infettivologa (Dott.ssa Giada Carolo) e altri – per parlare di prevenzione delle malattie metaboliche (obesità e diabete), virali, neoplastiche e legate all’abuso alcolico. Sarà presente anche un paziente trapiantato di fegato per portare la sua testimonianza.