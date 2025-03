La Sacra Famiglia cambia volto, piazzale Sforni diventa un parco

Al via i lavori per trasformare piazzale Sforni alla Sacra Famiglia, in un parco urbano.

Il quartiere Sacra Famiglia, nella zona sud di Verona, è pronta importante intervento di riqualificazione: piazzale Sforni diventa un parco che ne migliorerà vivibilità e sicurezza. Il progetto prevede la trasformazione del piazzale accanto alla chiesa della Sacra Famiglia in via Vigasio, in un’area verde completamente rinnovata e integrata con il contesto urbano.

L’intervento interesserà anche gli spazi limitrofi, con la sistemazione del parco tra via Vigasio e via Giove. Verranno effettuate nuove piantumazioni e realizzati percorsi pedonali interni per garantire una migliore accessibilità. Attualmente, il sagrato si presenta come un ampio spazio asfaltato senza una configurazione definita, circondato da aree verdi scollegate tra loro. La riqualificazione unirà questi spazi in un’unica grande area verde, attraversata da un nuovo percorso pedonale da nord a sud.

Panchine, marciapiedi e piste ciclopedonali.

Oltre alla creazione di nuovi spazi verdi, saranno installate panchine e verrà rifatto completamente il sagrato, garantendo un accesso privo di barriere architettoniche. Nella parte meridionale dell’area, sarà realizzata una pista ciclopedonale in sostituzione dell’attuale stradello in terra battuta. Nuovi marciapiedi collegheranno la chiesa con l’area a sud, fungendo anche da percorsi per pedoni e ciclisti.

Più sicurezza e più parcheggi.

A migliorare ulteriormente la qualità dell’intervento sarà l’installazione di un moderno impianto di illuminazione pubblica, che garantirà maggiore sicurezza in tutta l’area. Anche i parcheggi saranno ridisegnati, con un incremento degli stalli disponibili, inclusi quelli in prossimità del sagrato.

L’assessore alle Strade e Giardini, Federico Benini, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Il quartiere Sacra Famiglia potrà finalmente contare su un intervento che ne cambierà completamente il volto – e aggiunge -. Oggi partiamo con la riqualificazione del piazzale“.