C’è baruffa nell’aria: la compagnia low cost Ryanair snobba Venezia e rilancia Verona con nuovi voli.

Ryanair annuncia il suo piano operativo per il Veneto con nuovi voli, in vista della stagione estiva 2024, con un focus sulle espansioni all’aeroporto di Verona. Il vettore low cost prevede di operare 61 rotte tra gli scali di Verona e Treviso, mentre limiterà a 23 le rotte a Venezia. Gli aeroporti Canova e Catullo offriranno 4 nuove rotte, con una stima di 4 milioni di passeggeri trasportati.

La diatriba con Venezia.

A causa dell’aumento dei costi di accesso del 38% voluto dal Comune di Venezia, Ryanair ha deciso di mettere in pausa il proprio piano di espansione al Marco Polo, limitando le rotte a 27. Jason McGuinness, Cco di Ryanair, ha esortato il sindaco Luigi Brugnaro a riconsiderare tale decisione, sottolineando che “non è mai troppo tardi per cambiare idea e fermare un aumento ingiustificato dei costi”.

Le rotte venete.

Complessivamente, Ryanair garantirà 88 rotte per il Veneto, con una previsione di oltre 7 milioni di passeggeri trasportati. Treviso accoglierà 44 rotte, tra cui le nuove connessioni con Londra e Tirana, mentre Verona ospiterà 17 rotte, con l’aggiunta di voli da e per Madrid e Valencia. Nonostante la riduzione dell’impegno a Venezia, sarà comunque introdotta una nuova rotta per Reggio Calabria.