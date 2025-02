Romeo&Giulietta Half Marathon: come cambia la viabilità a Verona

Occhio ai provvedimenti viabilistici per la Romeo&Giulietta Half Marathon: cosa cambia a Verona.

Domenica 16 febbraio a Verona, parte la gara podistica internazionale Romeo&Giulietta Half Marathon e contestualmente cambia la viabilità cittadina. La gara sarà affiancata dalla Avesani Monument Run 10km.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle ore 5 fino alle 13 di domenica sarà vietato il transito e l’attraversamento delle strade interessate dal percorso. L’unica eccezione è prevista per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e i veicoli dell’organizzazione.

Inoltre sono previste deviazioni per le linee urbane dell’Atv. Per informazioni dettagliate sulle modifiche al servizio di trasporto pubblico, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Azienda Trasporti Verona.

Cosa cambia.

Divieto di transito.

Dalle ore 5 alle 13 di domenica 16 febbraio.

Piazza Bra. Corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra (eccetto taxi, pronto intervento e veicoli dei residenti in vicolo Ghiaia e via Dei Mutilati). Corso Porta Nuova, lato civici pari, nel tratto tra via Volto San Luca e via Battisti. Corso Porta Nuova, sui percorsi ciclabili, ambo i lati tra piazza Pradaval e piazza Bra.

Dalle ore 6 alle 13 di domenica 16 febbraio.

E per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa per la 18esima Romeo&Giulietta Half Marathon.

Piazzalle Olimpia, via Fra’ Giocondo, via Palladio, via Albere, via Piccoli, Viale Colonnello Galliano, circonvallazione Oriani, Porta Nuova, piazza Bra, piazzetta Scalette Rubiani. via Oberdan, via Armando Diaz, Ponte della Vittoria, lungadige Campagnola, lungadige Cangrande, Ponte Risorgimento. via Pontida, via Tommaso Da Vico, viale Cristoforo Colombo, via Pancaldo, Ponte Unità d’Italia, viale Caduti del Lavoro. via Cà di Cozzi, via Preare, lungadigee Attiraglio, piazzale Cadorna, Ponte della Vittoria, via Armando Diaz, via San Michele alla Porta. via Emilei, via Achille Forti, via Massalongo, corso S. Anastasia, piazza delle Erbe, via Cairoli, piazza Viviani, piazza Indipendenza. largo Pescheria Vecchia, via Ponte Nuovo, Lungadige Rubele, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Largo Divisione Pasubio. via degli Alpini, piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, viale Colonnello Galliano, via Piccoli, via Camuzzoni, via Frà Giocondo. piazzale Olimpia lato est, via Frà Giocondo.

Dalle ore 6 alle 13 di domenica 16 febbraio e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa per la Romeo&Giulietta Family Run.

Piazzale Olimpia, via Frà Giocondo, via Palladio, via Albere. via L. Piccoli, viale Colonnello Galliano, circpnvallazione Oriani, corso Porta Nuova, piazza Bra, piazzetta Scalette Rubiani. via Oberdan, corso Cavour, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, viale Colonnello Galliano, via Piccoli. via Camuzzoni, via Frà Giocondo, piazzale Olimpia lato est.

Divieto di sosta con rimozione.

Dalle ore 00.00 alle 13 di domenica 16 febbraio.

via Pirandello , ambo i lati.

, ambo i lati. corso Porta Nuova , nelle aree di sosta sotto l’orologio.

, nelle aree di sosta sotto l’orologio. lungadige Rubele , da via Ponte Nuovo con direzione Ponte Nuovo, in prossimità dei civici 2/4.

, da via Ponte Nuovo con direzione Ponte Nuovo, in prossimità dei civici 2/4. lungadige Attiraglio, tra il palo della luce n.52 e via Saval.

tra il palo della luce n.52 e via Saval. lungadige Cangrande , due stalli lato Adige (riservati ai bus turistici).

, due stalli lato Adige (riservati ai bus turistici). piazza Bra , nei due stalli disabili.

, nei due stalli disabili. via Camuzzoni, 10 stalli nel tratto antistante il civico n.9, dall’intersezione con via Albere.

Dalle ore 15 di sabato 15 febbraio alle ore 13 di domenica 16 febbraio.

piazzale Atleti Azzurri d’Italia, tra ingresso riservato autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia.

tra ingresso riservato autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia. piazzale Olimpia , sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord (compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare) – nel tratto compreso tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Fra’ Giocondo.

, sulla carreggiata prospiciente la (compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare) – nel tratto compreso tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Fra’ Giocondo. via Fra’ Giocondo, tra via Palladio e Ca Bianca.

Domenica 16 febbraio, in deroga ai divieti esistenti, i residenti del centro storico e titolari di permesso, possono parcheggiare anche negli stalli di sosta delle zone dell’area interessata dalla maratona.

Spostamento parcheggio taxi.

Dalle ore 5 alle 13 di domenica 16 febbraio i posteggi dei taxi di via Roma e piazza Bra vengono spostati nella contro strada di via Pallone

Sospesi alcuni servizi turistici.

Trenino turistico.

turistico. Bus turistico.



Attraversamenti del percorso.

Dalle ore 5 alle 13 di domenica domenica 16 febbraio, nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa opportuna valutazione della polizia locale e del personale autorizzato dall’Associazione Sportiva Verona Marathon Gaac 2007, potrà essere autorizzato l’attraversamento del percorso di gara in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee.