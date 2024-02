Ecco il ritiro spirituale laico per insegnanti con il sindaco Tommasi per “Educare alla vita”.

Un’opportunità unica per i docenti: un ritiro spirituale laico di due giorni in un monastero, in compagnia del sindaco di Verona ed ex calciatore, Damiano Tommasi. Un momento di raccoglimento per riflettere sul difficile ruolo dell’insegnante e dell’educatore nel mondo attuale.

Questa iniziativa è promossa dal monastero di Cellole di San Gimignano, in Toscana, che ha chiesto a Tommasi di guidare questo percorso, grazie alla sua esperienza nel campo dell’educazione. Da anni Tommasi è il fondatore della scuola “Don Milani Bilingual School” a Pescantina, e insieme alla moglie Chiara, gestisce questa scuola che accoglie tantissimi bambini e ragazzi.

Quando si svolge.

Dal primo al 3 marzo, si svolgeranno una serie di incontri e riflessioni accentuate dal silenzio e dalla preghiera, per chi lo desidera.

Gli argomenti.

Il tema guida di questi giorni sarà “Educare alla vita”, che vuol dire capire come insegnare bene e aiutare i giovani a crescere felici e consapevoli. Tommasi, parlerà di questi temi e condividerà con tutti questo distacco dalla vita frenetica, per pensare a come essere migliori insegnanti.

Con Tommasi, verranno trattate di alcune parti del libro di Krishnamurti che ha dato il nome a questo percorso, senza seguire un programma prestabilito. Inoltre, il 2 marzo, Tommasi terrà una conferenza aperta a tutti sulla politica e l’etica. Per partecipare o per info, visitare il sito del monastero di Cellole, o scrivere una mail a ospiti@monasterocellole.it o chiamare 0577946057 o 3347950978.