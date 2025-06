Ennesima rissa a Verona, questa volta in piazza San Nicolò.

Ancora una rissa in pieno centro a Verona: nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, gruppetti di giovani si sono affrontati in piazza San Nicolò, ripresi dai telefonini di alcuni residenti. E sono stati proprio i residenti a lanciare l’allarme, chiamando le forze dell’ordine.

“L’ennesima rissa che poteva finire in pestaggio – è il commento di chi abita da quelle parti -. Non possiamo più tollerare questa situazione. Lo vedete che uno ha in mano un sasso enorme e lo scaglia contro uno!? Ma cosa sarebbe successo se l avesse colpito? Tutto ciò è pura follia! La polizia è arrivata subito, ma nessuno è stato fermato. E intanto io non mi sento più sicura neanche a portare il cane fuori dopo le 21″.