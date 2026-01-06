“Non buttateli via!”, Amia recupera gli alberi di Natale: come fare

Nuova vita per gli alberi di Natale: sabato la raccolta di Amia per ripiantarli nei parchi di Verona.

Gli alberi di Natale diventeranno un bosco, al via a Verona la raccolta di Amia: sabato 10 il ritiro nelle serre di via Della Diga per la ripiantumazione. Archiviate ufficialmente le festività con il passaggio dell’Epifania, per migliaia di veronesi si pone il consueto dilemma post-natalizio: come smaltire l’abete vero che ha decorato salotti e vetrine?

La risposta arriva da Amia, che in collaborazione con l’Assessorato ai Giardini e Arredo Urbano, ha organizzato un’iniziativa per evitare che queste risorse naturali finiscano precocemente nel ciclo dei rifiuti. L’iniziativa punta a contrastare il fenomeno degli abbandoni post-festivi, promuovendo una cultura del riuso che valorizzi il verde pubblico come bene comune, dove ogni singolo albero può tornare a crescere rigoglioso.

Come fare.

L’appuntamento con il riciclo verde. Nella mattinata di sabato 10 gennaio, dalle ore 8.30 alle 12.00, i cittadini potranno consegnare i propri abeti nelle serre di Amia di via Della Diga, 1. Ad accoglierli ci sarà il personale qualificato del Settore Verde, incaricato di valutare lo stato delle piante e di prendersene cura in vista di una loro futura collocazione.

Vedrai crescere il tuo albero.

Dalle case ai parchi cittadini. L’obiettivo dell’operazione è dare una “seconda vita” agli alberi. Una volta raccolti, gli abeti giudicati idonei saranno ripiantumati nelle aree verdi del territorio comunale. In questo modo, quella che per molti è diventata una presenza ingombrante si trasformerà in un patrimonio collettivo, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e l’estetica dei parchi urbani.

L’appello delle istituzioni. L’assessore all’Arredo Urbano, Federico Benini, ha invitato la cittadinanza a non abbandonare le piante accanto ai cassonetti, sottolineando il valore ambientale del gesto. Secondo l’assessore, “scegliere di affidare l’albero alle serre comunali significa partecipare attivamente alla creazione di un ambiente più vivibile, trasformando un simbolo domestico in una risorsa duratura per la comunità”.