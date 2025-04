Riapre al transito il ponte delle Menegone in Borgo Roma

Verona, riapre al transito veicolare il ponte delle Menegone in Borgo Roma a Verona.

Da martedì 15 aprile, come da cronoprogramma stabilito, riapre al transito veicolare il ponte delle Menegone in Borgo Roma, a Verona, nelle vicinanze dell’ospedale Policlinico. Potranno transitare i veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate di peso e a una velocità massima di 30 km orari.

E’ infatti in fase di completamente in in questi giorni l’intervento per il posizionamento dei new jersey di calcestruzzo del peso di 4 tonnellate ciascuno per isolare i flussi ciclopedonali da quelli di auto e furgoni. La collocazione di new jersey in calcestruzzo è provvisoria: in futuro saranno sostituiti, previo adeguamento funzionale dell’opera, da barriere stradali bordo ponte in acciaio.

“Il traffico veicolare rimarrà a senso unico alternato – spiega l’assessore alle Strade Federico Benini –, alla velocità massima di 30 chilometri orari e sarà vietato ai mezzi dal peso superiore alle 3,5 tonnellate e al trasporto pubblico locale (tpl). Il tpl segue da tempo altri percorsi che si sono dimostrati altrettanto funzionali”.