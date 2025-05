Verona dice stop ai permessi auto dei turisti in affitto in centro: nuove regole per la Ztl.

A Verona cambiano le regole per gli affitti turistici in centro: da lunedì 12 maggio non sarà più possibile registrare le targhe degli ospiti per i permessi Ztl.

Fino ad oggi, anche chi affitta case vacanza poteva usare il sistema CityPass per far arrivare i clienti con l’auto nel centro storico. Ora non più: il Comune ha deciso che questo servizio sarà riservato solo agli hotel e alle strutture che offrono parcheggio.

Tutte le credenziali usate finora dai proprietari di case turistiche verranno cancellate il 12 maggio. E tutte le targhe già registrate saranno eliminate entro il 31 maggio, anche se erano valide più a lungo.

Chi affitta un appartamento in centro e vuole entrare in auto dovrà fare richiesta direttamente agli uffici di Amt3. Non sarà più il proprietario dell’alloggio a registrare la targa per conto del cliente.

Questa novità arriva dopo mesi di preparazione: il Comune aveva già approvato le nuove regole lo scorso ottobre. Intanto, con l’invio di una comunicazione ufficiale ai gestori interessati, Palazzo Barbieri ha dato il via alla piena applicazione delle nuove regole.