Regione Veneto: bonus fino a 700 euro per disoccupati

Lavoro, la Regione Veneto stanzia 70 milioni di euro: bonus fino a 700 euro per disoccupati.

Dall’1 aprile i disoccupati anche di Verona iscritti ai Centri per l’Impiego del Veneto potranno fare domanda per il Bonus Politiche Attive. Si tratta di un aiuto economico per chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento lavorativo. L’obiettivo è sostenere fino a 20 mila persone grazie a un investimento di 70 milioni di euro del Programma Regionale Veneto Fse+ 2021-2027.

Un aiuto per chi cerca lavoro.

Il Bonus Politiche Attive non è un sussidio, ma un incentivo per chi vuole migliorare le proprie competenze e aumentare le possibilità di trovare un impiego. “Vogliamo aiutare chi si impegna in percorsi di formazione e riqualificazione, superando ostacoli economici come trasporti, pasti e carichi familiari“, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

L’iniziativa comprende diversi programmi di formazione e riqualificazione, eccoli.

Programma GOL , per aggiornare le competenze dei lavoratori.

, per le competenze dei lavoratori. Work Experience e PASSI Plus, finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Come funziona il bonus.

Il bonus prevede tre tipi di sostegno.

Bonus di accesso : un contributo iniziale per chi entra nei programmi di formazione.

: un contributo iniziale per chi entra nei programmi di formazione. Bonus di partecipazione : un aiuto mensile ( fino a 5 mesi) per chi frequenta i corsi.

: un aiuto mensile ( per chi frequenta i corsi. Bonus per la ricerca attiva: un sostegno (fino a 3 mesi) per chi ha terminato la formazione e cerca lavoro.

Importi diversi.

Base (300-400€) per chi è disoccupato senza particolari difficoltà.

(300-400€) per chi è particolari difficoltà. Cura (450-550€) per chi ha carichi familiari (minori, anziani o disabili).

(450-550€) per chi ha (minori, anziani o disabili). Plus (700€) per chi si trova in condizioni di forte svantaggio economico.

Come fare domanda.

I disoccupati interessati possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego, che li aiuteranno a definire il percorso più adatto. Il pagamento sarà gestito dall’Inps e monitorato da Veneto Lavoro.