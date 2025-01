A Verona il record delle liti con il Fisco: quante sono e perchè

A Verona il record delle liti con il Fisco: lo dice il Ministero dell’Economia.

Verona è vincitrice di un curioso record: dai dati del Ministero dell’Economia, è la città del Veneto con il numero più alto di liti fiscali. Nel 2024, la città ha registrato il primato regionale di ricorsi contro il Fisco, dimostrando quanto sia tesa la relazione tra cittadini, imprese e amministrazione finanziaria.

Le dispute nascono principalmente da tasse non pagate o calcoli sbagliati su imposte e tributi. I contribuenti, spesso in disaccordo con le richieste dell’Agenzia delle Entrate, scelgono di portare il caso in tribunale per cercare giustizia. Questo ha portato a un sovraccarico della corte tributaria locale, che fatica a gestire l’alto numero di cause.

Ci sono diverse ragioni dietro a questo primato. Verona è una città con un’economia vivace, dove molte imprese, grandi e piccole, operano quotidianamente. Più attività economiche significano più dichiarazioni dei redditi e, di conseguenza, un maggior rischio di errori o interpretazioni diverse sulle leggi fiscali.

Le tendenze sulle liti fiscali nelle varie province venete.

Verona e Venezia in testa: Verona ha registrato 865 ricorsi contro il Fisco, seguita da Venezia con 893. Nonostante Venezia abbia il numero assoluto più alto, Verona si distingue per la percentuale di ricorsi pendenti più alta (96,1%), leggermente superiore rispetto a Vicenza (96,0%).

Vicenza e Padova seguono: Vicenza conta 768 ricorsi, mentre Padova arriva a 811, ma la percentuale di ricorsi pendenti a Padova è decisamente più bassa (57,9%). Ciò indica che i tribunali di Padova stanno gestendo meglio la mole di lavoro rispetto a Verona e Vicenza.

Province minori con meno cause: Belluno, con soli 119 ricorsi, è la provincia con meno controversie fiscali nel Veneto. Anche Rovigo presenta numeri modesti (233 ricorsi), con una percentuale di cause pendenti del 33,2%, tra le più basse della regione.

Treviso in una situazione intermedia: Con 692 ricorsi e il 76,8% ancora pendente, Treviso si colloca tra le province con una pressione moderata sulle corti tributarie. Dati complessivi regionali: In Veneto ci sono stati 3.290 ricorsi, con un totale di 65 giudici per affrontarli e 46 posti amministrativi per supportare la gestione delle pratiche.