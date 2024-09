Ragazzi in mutande a Verona: doccia notturna in piazza delle Erbe.

A Verona quattro ragazzi sono rimasti in mutande a Verona per una doccia notturna: ormai la maleducazione è di moda. La mancanza di rispetto verso le persone, i monumenti e la città stessa è tornata alla ribalta grazie a questo “bagnetto” in Piazza delle Erbe. In piena notte, gli smutandati sono entrati nella fontana di Madonna Verona. Forse credevano di agire lontano da occhi indiscreti, ma oggigiorno c’è sempre qualcuno pronto a immortalare il momento con il proprio smartphone per poi condividerlo.

Nel video, girato da qualcuno, si nota che i ragazzi parlano con un accento straniero e che la piazza è deserta, con tutti i bar chiusi. Comportamenti simili non sono una novità. Anzi, si ripetono da tempo e coinvolgono spesso adolescenti in cerca di emozioni. Anche se a dire il vero non sono solo i giovani a comportarsi in modo inappropriato: anche adulti, in passato, si sono lasciati andare a gesti irrispettosi, magari persino durante il giorno e sotto gli occhi di tutti.

È molto più preoccupante la tendenza delle persone a filmare e fotografare questi episodi per condividerli sui social, invece di avvisare le autorità competenti. Questo atteggiamento solleva questioni su come affrontiamo situazioni di disagio pubblico, talvolta molto più gravi di queste.