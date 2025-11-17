Plastic Free: la pioggia non ferma i 34 volontari a Caprino

Plastic Free a Caprino Veronese: rimosse 298 kg di rifiuti nonostante la pioggia battente.

Nonostante la pioggia battente, la giornata organizzata da Plastic Free a Caprino Veronese si è conclusa con un bilancio di 298 chilogrammi di rifiuti rimossi da strade e aree boschive. L’evento di sabato 15 novembre nel contesto del progetto nazionale “Una Terra che respira”, ha visto la partecipazione di 34 volontari, dimostrando una passione civica che ha superato le avversità meteorologiche.

Solidarietà interregionale e rifiuti ingombranti.

L’iniziativa, coordinata da Plastic Free – Caprino Veronese, ha richiamato volontari non solo da diverse località della provincia veronese, ma anche da fuori regione, con una donna arrivata appositamente da Bolzano e un gruppo di quattro amici da Brescia. Tra i partecipanti c’erano anche Giovanna Leardini, referente provinciale Plastic Free Verona e vice-referente regionale Veneto, e Enrico Peroni, referente di Cavaion Veronese.

Il primo gruppo ha iniziato la raccolta a piedi da località San Martino, mentre un secondo gruppo si è spostato in auto nelle frazioni vicine, toccando Pazzon, Lubiara e l’area industriale dei Boschi. L’attività è stata interrotta alle 16 da una pioggia copiosa.

Il bilancio della raccolta.

In meno di tre ore, i volontari hanno liberato l’ambiente da quasi tre quintali di spazzatura: Vetro: 76 Kg. Plastica e Lattine: 39 Kg. Ferro: 10 Kg. Secco Indifferenziato Ingombrante: 173 Kg (tra cui una batteria d’automobile). Il totale ammonta a 298 kg di rifiuti rimossi.

Finale a sorpresa.

Nonostante il maltempo, la giornata si è conclusa in un clima conviviale all’albergo Al Platano, dove il titolare ha offerto dolci e thè caldo ai partecipanti. L’episodio più significativo è arrivato alla fine: un abitante del posto, impossibilitato a partecipare per motivi di lavoro, ha voluto dare il suo contributo pulendo autonomamente un tratto di bosco e portando il materiale raccolto al punto di ritrovo.