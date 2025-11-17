Un veronese tra i bellissimi del calendario più venduto d’Italia

Modello veronese tra i protagonisti del calendario maschile più venduto d’Italia.

Scopriamo chi è il modello veronese dal corpo scultoreo protagonista del calendario Malemodels, il più venduto d’Italia. Alex Mite, 30 anni, veronese d’adozione, è infatti uno dei protagonisti della “Color Edition”, prestando il suo fisico “greco” per rappresentare il mese di dicembre.

Alex Mite, nato a Guayaquil, in Ecuador, ma residente da anni a Verona, ha scelto il colore bronzo per interpretare la sua pagina. Una scelta non casuale: “Il bronzo — spiega — mi ricorda le statue degli atleti greci, che celebravano il corpo allenato non solo come forza fisica ma come equilibrio e disciplina interiore”.

Chi è.

La vita di Alex è un mix di impegni diversi: si occupa di gestione del personale in un’azienda di logistica, lavora come gogo dancer e studia Psicologia, per il lavoro aziendale, all’università.

Nonostante i riflettori del calendario, il suo sogno professionale è concentrato nel settore della selezione del personale o nell’aviazione (commerciale o militare). A livello personale, desidera una famiglia numerosa e sogna di poter adottare bambini in difficoltà.

Malemodels: Color Edition.

Quella del 2026 è la 25esima edizione di Malemodels. Per celebrare l’importante traguardo, i colori sono i veri protagonisti, con ognuno dei 13 modelli chiamati a interpretarne uno.

alexnerophoto Z9

Il progetto, prodotto e distribuito dalla torinese Pathos Edizioni e curato da Lorenzo Zanirato, sarà disponibile su tutti i principali web store a partire da lunedì 1° dicembre al costo di 13 euro.

Le foto per il calendario, ideato originariamente nel 2001, sono state scattate a settembre da Alessandro Negrini (Alex Nero Photo), con una professionale equipe che ha gestito ogni aspetto, dal make up (Antonella Cozza) all’art direction (Alberto Torres Magro).

Gli appuntamenti per la promozione.

Presentazione ufficiale in live: sabato 13 dicembre all’Art Club Disco di Desenzano del Garda. Promozione televisiva: sabato 20 dicembre su Canale Italia, nel programma in prima serata Niky’s Show. Il progetto è gestito dal 2024 dal press agent Mattia Pagliarulo.