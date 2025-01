Raccolta di beni per persone senza fissa dimora e rifugiati: quando, dove e cosa portare

Nel fine settimana dal 24 al 26 gennaio in diversi quartieri di Verona raccolta di beni per persone senza fissa dimora.

Questo fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, in diversi quartieri di Verona (Veronetta, Borgo Venezia, Borgo Roma, Golosine e San Zeno) le associazioni SPI CGIL, UDU Verona, Rete degli Studenti Medi Verona e Yanez organizzano, come da ormai sette anni, la raccolta beni per le persone senza fissa dimora e rifugiate che si rivolgono alla Ronda della Carità e One Bridge To.



“Anche quest’anno per noi è necessario dare un nostro contributo a chi, per colpa di un sistema iniquo, è costretto a vivere senza un riparo e una casa e di ciò di cui ha bisogno per sopravvivere. È essenziale che la cittadinanza si faccia promotrice di una cultura solidale e di giustizia sociale per combattere l’invisibilizzazione delle persone in stato d’abbandono”, afferma Laura Bergamin coordinatrice di UDU Verona.



Si tratta di una campagna che vede diverse associazioni protagoniste attivamente, come suggerisce Sofia Giunta di Yanez Verona: “Sempre di più siamo riusciti a espanderci per coinvolgere tutta la cittadinanza, cosa resa possibile dagli enti e associazioni che ci hanno fornito gli spazi per la raccolta, in primis grazie alla collaborazione con lo SPI CGIL e a seguire Baleno San Zeno, lo Spazio ABC e ANPI Verona Centro”.



“Continua l’impegno dello SPI-CGIL a sostegno di questa iniziativa volta ad aiutare anche a Verona le persone più in difficoltà, convinti dell’importanza di collaborare con tutte le associazioni che non vogliono chiudere gli occhi di fronte a queste necessità, impegnati da sempre contro le diseguaglianze, per i diritti in una società più giusta ed inclusiva”, aggiunge Stefano Facci, componente della Segreteria dello SPI CGIL Verona.

Le sedi della raccolta.

La raccolta inizierà venerdì 24 dalle ore 17 alle 20, mentre per i giorni di sabato 25 e domenica 26 sarà possibile dalle 10 fino alle 20. Vari sono anche i punti di raccolta: la Sede ANPI (Via Cantarane 26), la Sede SPI CGIL di Borgo Venezia (Via Bettelloni 54), la Sede SPI CGIL di Borgo Roma (Via Centro 235/A), lo Spazio ABC alle Golosine (Piazza Giacomo Brodolini 6) e la Sede di Baleno (Via Re Pino 3/A) nel quartiere di San Zeno.

Cosa portare.

Sarà possibile portare cibo preferibilmente con scadenza 6+mesi (passata di pomodoro, tonno, legumi in scatola, biscotti, zucchero, spaghetti, riso basmati, olio di semi, succhi di frutta), igiene personale (pannolini, assorbenti, preservativi, shampoo, docciaschiuma, spazzolini, dentifricio, rasoi monouso), attrezzatura (sacchi a pelo, torce, powerbank, telefoni usati funzionanti e resettati con caricabatterie, bici, pezzi di ricambio di bici, gilet catarifrangenti) e vestiti maschili (biancheria nuova, giacconi, scarpe sportive, capi sportivi, coperte di lana).