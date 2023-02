Alla 1° Giornata della sostenibilità coinvolta l’Università e tutto il quartiere: “Veronetta come non l’abbiamo mai vista”.

Domenica 12 febbraio Veronetta ospiterà la prima delle cinque giornate della sostenibilità in programma fino al 23 aprile. Nello spazio di via XX Settembre, dall’incrocio con via San Paolo a piazza Santa Toscana, enti e associazioni del territorio metteranno in campo un denso programma di iniziative gratuite, dalle visite ai giardini storici di Veronetta alla piantumazione di bulbi ed essenze arboree.

Spazio anche a proposte di carattere culturale, con visite al polo Santa Marta e a Palazzo Bocca Trezza in fase di restauro, rappresentazioni teatrali all’aperto, spettacoli di burattini, dj set on the road on the road, laboratori per tutti alla nuova edicola sociale di piazza Santa Toscana in collaborazione con la circoscrizione prima che si è attivata per la riapertura, e un coinvolgimento diretto del comitato del Carnevale “Simeon de l’Isolo”, con distribuzione di gnocchi e apertura di Porta Vescovo.

Divieto di transito per le auto in tutta la giornata.

“Ciò che stiamo portando avanti è un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità”, ha detto l’assessore all’ambiente e alla mobiltà Tommaso Ferrari. “Lo facciamo coinvolgendo il territorio e le numerose realtà e associazioni di cui è ricco. Il risultato è una giornata davvero piena di iniziative di vario genere per soddisfare le esigenze di tutti. Non si tratta di eventi spot ma di sperimentazioni che si inseriscono nel più ampio spettro di interventi per la mobilità sostenibile, penso alla revisione del piano della sosta come all’introduzione di nuove Zone 30”.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, sulla strada potranno passare solo bici e pedoni, divieto di transito e di sosta invece per tutti i mezzi a motore, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Le linee del trasposto pubblico locale saranno deviate. Le giornate della sostenibilità proseguiranno il 12 e 19 marzo, 16 e 23 aprile, ciascuna in una diversa zona della città grazie alla collaborazione tra Comune, Circoscrizioni e associazioni del territorio.