Crisi alla Lenze, oggi sciopero di 4 ore a Isola Rizza: “Basta incertezze, vogliamo risposte sul futuro”

Quattro ore di sciopero oggi giovedì 25 settembre, alla Lenze Italia di Isola Rizza: dalle 11 i lavoratori incroceranno le braccia, e si raduneranno in presidio davanti ai cancelli dell’azienda di via Broggio.

La mobilitazione è stata indetta dalla Fiom-Cgil di Verona insieme alla Rsu dello stabilimento. Sindacati e lavoratori denunciano “la mancanza di risposte da parte della direzione su temi considerati cruciali per il futuro del sito: produzione, investimenti e gestione del personale“.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, “ad oggi non sono stati presentati piani di sviluppo né strategie in grado di garantire i volumi produttivi e la piena operatività dello stabilimento”. Preoccupa inoltre “la totale assenza di investimenti mirati al rilancio e all’ammodernamento, fondamentali per mantenere la competitività sul lungo periodo”.

“La decisione, maturata a seguito di una costante e preoccupante incertezza sul futuro del sito produttivo, è una risposta alla mancanza di chiarezza da parte della direzione aziendale”, spiega Paolo Olivati, funzionario della Fiom-Cgil di Verona che segue la zona. “I lavoratori e le lavoratrici di Isola Rizza temono per il proprio futuro professionale, a causa di una situazione che si protrae ormai da troppo tempo”.

Per Olivati, lo sciopero vuole essere “un segnale forte e inequivocabile alla proprietà: i lavoratori non accetteranno passivamente un futuro incerto e sono pronti a lottare per la salvaguardia dello stabilimento e del proprio impiego”. Il sindacalista conclude con una richiesta: “Chiediamo un confronto immediato e trasparente con l’azienda”.