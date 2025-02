Un presidio fisso per la sicurezza della stazione di Verona

Sicurezza in stazione a Verona, la richiesta del Comune: un presidio fisso delle forze dell’ordine.

L’amministrazione comunale di Verona sta valutando nuove strategie per garantire una maggiore sicurezza nella zona della stazione di Porta Nuova. Il tema si è amplificato dopo recenti episodi di violenza che hanno coinvolto due giovani, suscitando preoccupazione tra le famiglie.

Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha ricevuto in Comune due madri profondamente turbate: una il cui figlio è stato vittima di bullismo e un’altra la cui figlia è stata aggredita e derubata del cellulare mentre tornava da scuola. Le loro testimonianze hanno messo in evidenza l’urgenza di un intervento deciso per contrastare episodi di criminalità che, sempre più spesso, si verificano nei pressi della stazione ferroviaria.

Il Comune intende portare la questione all’attenzione del Prefetto e delle forze dell’ordine, proponendo l’istituzione di una presenza fissa di agenti nella zona. L’idea è quella di creare un presidio permanente, con forze dell’ordine in pianta stabile.