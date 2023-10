Pranzo solidale per la ricerca sulla fibrosi cistica a Dossobuono.

Un pranzo solidale per la ricerca sulla fibrosi cistica: è quello che andrà in scena domenica 22 ottobre presso la baita degli alpini di via delle Maddalene a Dossobuono, frazione di Villafranca. L’iniziativa è organizzata dalla Lega italiana fibrosi cistica del Veneto, comitato di Verona. Al termine del pranzo è prevista una lotteria di beneficenza.

La quota minima per la partecipazione al pranzo è di 20 euro, 10 euro per i bambini fino a 12 anni. Prenotazioni al numero 0458344060.