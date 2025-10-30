Meteo Verona: weekend autunnale tra nuvole e piogge

Ponte di Ognissanti: il meteo a Verona vedrà un fine settimana grigio e piogge.

Per quanto riguarda il meteo, Verona vedrà un fine settimana dal sapore pienamente autunnale tra nuvole e piogge. Una profonda saccatura depressionaria, estesa sull’Europa e in parte sull’Italia, porterà condizioni di tempo variabile e instabile, anche se non sempre perturbato.

Venerdì 31 ottobre.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cieli nuvolosi, a tratti molto coperti, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in leggero rialzo, mentre le massime si manterranno stazionarie. I venti soffieranno moderati da oriente, contribuendo a mantenere l’atmosfera fresca ma non particolarmente fredda.

Sabato 1 novembre.

Nel giorno di Ognissanti è atteso un ulteriore aumento della nuvolosità, soprattutto nelle ore centrali. La probabilità di piogge rimane molto bassa in pianura, mentre sui rilievi non si escludono deboli pioviggini. Nel complesso, sarà una giornata grigia ma asciutta, con temperature stazionarie o in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Domenica 2 novembre.

La prima parte della domenica trascorrerà sotto cieli nuvolosi, ma dal pomeriggio la copertura si farà più compatta, fino a portare il ritorno della pioggia. Le precipitazioni sono attese in intensificazione nella serata, segno di un nuovo peggioramento del tempo. I venti rimarranno orientali e le temperature si manterranno stabili.

Un inizio novembre dunque pienamente in linea con la norma del periodo, tra cieli grigi, qualche pioggia e un clima mite ma umido.