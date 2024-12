Pietra di Prun e pavè, quasi pronta la nuova piazzetta davanti a Coin

A Verona quasi ultimati i lavori della nuova piazzetta davanti a Coin, in fondo a via Cappello.

In dirittura d’arrivo i lavori della nuova piazza davanti a Coin, a Verona. Pietra di Prun e elementi architettonici di metallo che separano il marciapiede antistante il punto vendita di Coin dal pavè di via Cappello a Verona sono gli aspetti più evidenti della nuova piazzetta Capretto, all’altezza della Biblioteca civica, il cui cantiere è ormai alla fase di chiusura.

“L’intervento di riqualificazione, a spese di Coin, è stato portato avanti in tempi record. Si è voluto dare un’ambientazione più omogenea a un tratto di strada pedonale che si presentava frammentario. Sono stati inseriti due elementi lineari di metallo sagomato che affiorano dalla pavimentazione, con l’intento di organizzare i flussi pedonali”.

La pavimentazione del nuovo marciapiede, nello spazio antistante Coin è in pietra locale di Prun. Nel sedime stradale è, invece, stato ripristinato il pavè in cubetti di porfido. L’edicola è stata posizionata più arretrata verso il marciapiede lato biblioteca per estendere la visuale prospettica a chi percorre via Cappello da piazza delle Erbe. Pertanto il chiosco dell’edicola riprende l’allineamento della facciata dell’edificio in angolo tra via Cappello e vicolo San Sebastiano.

Il bike sharing pur rimanendo nell’attuale posizionamento, sarà rimodulato su due file. Dinnanzi all’ex chiesa San Sebastiano, ora protomoteca, sono stati posizionati degli elementi di arredo che fungono da dissuasori di sosta per il carico e scarico merci che troverà collocazione corretta lungo via Zambelli. Anche in questo caso, come in numerose altre vie della città, le aziende municipalizzate hanno approfittato del cantiere per rammodernare e potenziare i sottoservizi di via Cappello nel tratto di intervento.