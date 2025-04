In pieno centro a Verona arriva il tiramisù dedicato a Giulietta

Apre in centro a Verona, in via Cappello, “Tiramisù di Giulietta”, il primo store del tradizionale dolce dedicato a Giulietta.

A Verona arriva il tiramisù dedicato a Giulietta: apre ufficialmente giovedì 17 aprile, al primo piano di via Cappello 21, “Tiramisù di Giulietta by Tiramisocial”, il primo store a Verona interamente dedicato al tiramisù artigianale, realizzato secondo la ricetta classica italiana, con ingredienti selezionati e 100% made in Italy.

Una novità assoluta per la città scaligera, con l’obiettivo di unire tradizione dolciaria, artigianalità e romanticismo, portando nel cuore del centro storico un concept innovativo e scenografico. La location è unica e simbolica: affacciato direttamente sul balcone di Giulietta, lo store offre ai visitatori un’esperienza multisensoriale immersa nella bellezza e nella storia di uno dei luoghi più iconici al mondo.

Il progetto nasce con l’intento di dare nuova voce al dolce italiano più conosciuto e venduto a livello globale, raccontandolo attraverso una proposta coerente con le sue origini, ma al tempo stesso capace di rispondere alle esigenze contemporanee in termini di estetica, sostenibilità e fruizione social. Ogni porzione viene infatti servita in un vasetto in vetro riutilizzabile, curato nei minimi dettagli e pensato per essere trasformato in un elegante bicchiere da collezione.

Il vasetto è personalizzato con due adesivi: uno con il logo del brand e uno a forma di cuoricino rosso, sul quale verrà scritta l’iniziale del nome. A completare la confezione, un coperchio in plastica riciclata, utile per il trasporto e perfetto per chi vuole gustare il tiramisù mentre esplora le vie del centro. Accanto al dolce, lo store propone anche una selezione di gadget esclusivi come tazze, portachiavi e oggetti brandizzati.