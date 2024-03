Sono 42 le piccole farmacie del Veronese che ricevono aiuti dal Pnrr

Nel Veronese sono 42 le farmacie rurali sussidiate che hanno ricevuto fondi dal Pnrr per aumentare le prestazioni.

Sono 42 le farmacie rurali sussidiate (ovvero che operano in centri abitati fino a 3.000 abitanti) della provincia veronese che hanno richiesto e usufruito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per rendere anche la più piccola farmacia di comunità un presidio sanitario in grado di svolgere tutte quelle prestazioni sanitarie che rientrano nella Farmacia dei Servizi.

Con i contributi sono stati realizzati ambienti sanitari adatti alla telemedicina, alle autoanalisi e alle primarie prestazioni della Farmacia dei Servizi e l’acquisizione di moderni device atti all’utilizzo delle piattaforme digitali per progetti di aderenza alla terapia e corretto uso del farmaco da parte del paziente.

Le prestazioni rese possibili dai fondi Pnrr.

L’attenzione del Pnrr si è focalizzata in particolare sull’erogazione, a seguito di specifica formazione, delle seguenti prestazioni in Telemedicina: monitoraggio nelle 24 ore con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca (Holter, Ecg) da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalla Regione Veneto. Inoltre l’esecuzione di analisi di prima istanza (test diagnostici attraverso il sangue capillare) volte alla misurazione dei livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi, autoanalisi in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito. Opzionali, invece, la misurazione non invasiva della saturazione percentuale di ossigeno con telerefertazione, la misurazione della capacità polmonare (autospirometria) e i test per la misurazione di componenti delle urine.

I contributi, che ammontano in totale a 830mila euro già totalmente liquidati, sono stati integrati dalle singole farmacie con un impegno economico pari ad un terzo dell’importo totale dei lavori. Le farmacie aderenti a Federfama Verona sono 259, 27 delle quali rurali (fino a 5mila abitanti) e 87 rurali sussidiate.

Federfarma Verona giudica un successo il compimento dell’intero e complesso iter burocratico legato al Pnrr che ha apportato molteplici servizi sanitari a centinaia di migliaia di residenti nei territori a bassa densità abitativa, dove l’attività e il sostegno da parte della farmacia sono ancora più indispensabili vista la lontananza dai poli ospedalieri e spesso anche dagli ambulatori dei medici di medicina generale.

“La nuova farmacia rurale”.

“I pazienti non sono ancora totalmente consci di tutto quanto la “nuova” farmacia rurale metta a disposizione in termini non solo di prestazioni, ma anche di professionalità e comodità – spiega Claudia Sabini, responsabile Rurale Federfarma Verona –. Lavoriamo in sintonia con i medici di base e i pediatri di libera scelta che spesso indirizzano alla farmacia pazienti per un test urgente successivamente al quale il medico decide la linea da adottare, che può essere anche l’immediato ricovero in Pronto soccorso come nel caso di infarto o insufficienza cardiaca, oppure la terapia antibiotica mirata come nel caso di patologie del cavo oro-faringeo. Il Pnrr ha contribuito a rendere anche la più piccola farmacia del territorio scaligero perfettamente in grado di erogare prestazioni di alto livello diagnostico, offrendo ai pazienti ambienti adeguati per efficienza tecnologica, tranquillità e privacy. Ricordo che per i servizi di telemedicina il farmacista è un operatore sanitario con funzione di “tramite” fra paziente e specialista che, in collegamento web, referta talvolta anche in tempo reale secondo le indicazioni di legge, l’esame diagnostico effettuato in farmacia”.

“I prossimi obiettivi”.

“Ma gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti – dice Matteo Vanzan, segretario Federfarma Verona e Veneto nonché farmacista rurale – e stiamo lavorando affinché i servizi alla popolazione vengano ulteriormente incrementati anche nel senso della convezione come avviene per le vaccinazioni o la rilevazione del sangue occulto nelle feci, in collaborazione con l’Azienda Ulss 9 Scaligera, nella prevenzione del tumore al colon-retto già in atto gratuitamente in tutte le farmacie di Verona e provincia. Sottolineo, infine, quanto sia importante per la salute pubblica nell’ambito della lotta all’antibiotico-resistenza il tampone oro-faringeo”.

Lunga la lista delle ulteriori prestazioni che la rete delle farmacie territoriali è in grado di erogare tra cui spiccano le vaccinazioni anti Covid e antinfluenzali, test diagnostici attraverso il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, inoltre test di ovulazione, gravidanza e per la menopausa (misurazione dell’ormone FSH nelle urine).