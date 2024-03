Nelle piazze di Verona torna il campionato di s-cianco: il programma

A Verona torna il campionato di s-cianco.

Nelle piazze di Verona torna il campionato di s-cianco. A palazzo Barbieri è stata infatti presentata la ventiduesima edizione del Campionato Veronese di s-ciánco in programma nel capoluogo scaligero e in altri paesi della provincia durante la primavera 2024. Durante la presentazione sono intervenuti l’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Edilizia scolastica, Salute e servizi di prossimità Elisa La Paglia, il presidente di Associazione Giochi Antichi Giorgio Paolo Avigo, il responsabile dell’organizzazione del Campionato di S-cianco Marco Avigo, il referente provinciale dell’Ufficio Scolastico per l’Educazione Fisica e Sportiva Francesco Todeschini.

Il campionato verrà inaugurato il 24 marzo in piazza XVI Ottobre (Santa Toscana) e si concluderà sempre a Verona, a Castel San Pietro, mentre il resto degli incontri si terranno nella provincia scaligera. Il Gioco tradizionale è stato dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale dall’Unesco nel 2003 per la sua capacità di aggregazione, come dimostra la comunità veronese di S-ciánco, o Lippa, la più numerosa d’Italia e una delle più importanti in Europa.

Dal 2022, con “Tocatì Programma Condiviso per la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”, la comunità dello S-ciánco è stata riconosciuta “Buona Pratica Unesco” nel “Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Immateriale”, una candidatura multinazionale che ha coinvolto Italia (capofila), Belgio, Cipro, Croazia e Francia.

Anche quest’anno come nelle ultime edizioni, in alcune tappe del campionato (Torri del Benaco e Marano di Valpolicella) saranno presenti oltre allo s-cianco, altri giochi tradizionali del territorio, che AGA annuncerà nei suoi canali social ufficiali (Facebook, Instagram).

Calendario del XXII Campionato Veronese di S-ciánco:

24 marzo – Verona, piazza XVI Ottobre (Santa Toscana)

14 aprile – Sommacampagna, Piazza Martiri della Libertà

21 aprile – Marano di Valpolicella, Piazza dello Sport

26 maggio – Torri del Benaco, Molo Ferruccio de Paoli

1° giugno – Zevio, Piazza Marconi

2 giugno – San Giovanni Lupatoto, Piazza Zinelli

16 giugno – Verona, Piazzale Castel San Pietro

Torneo scolastico.