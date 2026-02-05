Servizi online per il rilascio permessi Ztl di Verona sospesi dal 15 al 17 febbraio per aggiornamento dei sistemi di Amt3.
Permessi Ztl di Verona, stop ai servizi online per aggiornamento sistemi: è la stessa Amt3 a informare che, a seguito del passaggio a una nuova piattaforma gestionale per il rilascio dei permessi Ztl, il servizio online sarà sospeso dal 15 al 17 febbraio. Durante questo periodo, lo sportello permessi resterà chiuso il 17 febbraio per completare le operazioni tecniche necessarie all’attivazione del nuovo sistema.
A seguito della migrazione dei dati, informa ancora Amt3, “potrebbero verificarsi rallentamenti nell’erogazione dei servizi, pertanto si invita l’utenza a programmare e presentare le richieste con anticipo per evitare eventuali disagi”.
Il portale online per l’acquisto del pass Ztl Bus non subirà invece interruzioni e resterà regolarmente operativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Urp scrivendo a urp@amt3.it.