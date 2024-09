A Verona si fa “perAmore, perABIO”: come aiutare i bambini in ospedale.

A Verona si fa “perAmore, perAbio”: come aiutare i bambini in ospedale grazie alla Giornata Nazionale Abio. Il 28 settembre si terrà la 20esima edizione di questo evento importante per l’associazione che, da anni, sostiene i bambini e le loro famiglie negli ospedali. Quest’anno, la manifestazione raggiunge un traguardo significativo: vent’anni di impegno.

Cosa fa Abio.

I volontari Abio portano sorrisi, giochi e supporto nei reparti pediatrici, aiutando i bambini e le loro famiglie a vivere meglio il periodo di ricovero. Con circa 4 mila volontari in oltre 200 reparti di pediatria, Abio è presente in tutta Italia, dal 1978.

Come sostenere Abio.

Durante la Giornata Nazionale, Abio sarà presente nelle piazze delle città dove opera. Sarà possibile incontrare i volontari, ascoltare le loro esperienze e fare una donazione in cambio di un cestino di pere, simbolo della giornata.

Dove incontrare Abio a Verona e provincia il 28 settembre.

Verona : Piazza Bra (dalle 8 alle 20)

: Piazza Bra (dalle 8 alle 20) Villafranca : Piazza Papa Giovanni XXIII (dalle 8 alle 20)

: Piazza Papa Giovanni XXIII (dalle 8 alle 20) Caldiero: Piazza Marco Longo (durante il mercato del mattino)

Il ricavato.

I fondi raccolti serviranno a finanziare nuovi corsi di formazione per i volontari, garantendo che continuino a offrire un servizio di alta qualità nelle pediatrie italiane.