La pecora della Lessinia arriva a Verona: incontri e degustazioni a porta palio

Dalla Lessinia al centro di Verona: a Porta Palio per San Valentino si sta con le pecore.

Dagli alti pascoli della Lessinia al centro di Verona, tra le Mura millenarie di Porta Palio: la Pecora della Lessinia si presenta nel weekend di San Valentino. Saranno due giorni di incontri, laboratori e degustazioni negli spazi della Società di Mutuo Soccorso Porta Palio.

La manifestazione “Un amore di pecora”, che gode dei patrocini di Comune e Provincia, Confcommercio e BimAdige, Collegio Periti Agrari di Verona, si svolge sabato 15 e domenica 16 febbraio e segue un programma ricco di iniziative volte a far conoscere questa razza autoctona della Lessinia, a rischio estinzione. Attualmente, infatti, gli esemplari censiti nel veronese e nel vicentino nel 2023 sono poco più di 1.300. E si tratta di un numero in costante diminuzione. Eppure il suo ruolo è molto importante per la salvaguardia del territorio.

La pecora brogna.

Di stazza medio piccola, con un proprio mercato di nicchia comunque interessante a livello locale, la pecora Brogna è un valido partner nell’opera di salvaguardia dell’ambiente naturale, contro la continua avanzata del bosco e delle erbe infestanti. Favorisce infatti la pulizia dei pascoli scoscesi e il consolidamento dei fondi agricoli.

Un presidio che risulta dunque fondamentale per il mantenimento e la tutela della biodiversità del territorio, testimoniato da fonti storiche che dimostrano come l’allevamento ovino della pecora Brogna sia complementare a tutta l’attività antropica del territorio, dall’altopiano lessino fino alle minori altitudini.

Programma.

La due giorni inizia sabato alle 10 con l’apertura del mercatino di prodotti delle aziende agricole della Lessinia e la mostra del fotografo Marco Malvezzi, cultore della Lessinia. Alle 11 si terrà in convegno, aperto al pubblico ad ingresso libero, “La pecora Brogna nel Presidio Slow Food: Garanzia e Qualità”, con Marcello Volanti, veterinario e tecnico dell’associazione, e Raffaella Ponzio, responsabile nazionale Presidi Slow Food.

Alle 13 banchetto degustativo di prodotti a base di Pecora Brogna (posti a pagamento, prenotazione obbligatoria su verona@network.slowfood.it) tra cui salame e caciottina e risotto con salsiccette. Al pomeriggio, il programma si anima con i laboratori (su prenotazione: pecorabrogna@gmail.com). Dopo la visione del video-progetto della scuola primaria di Erbezzo “Essere montagna, prendersi cura”, sabato alle 16 laboratorio, pensato per gli adulti, di Knitting “Cuori e gomitoli” per imparare a intrecciare la lana. Per i bimbi dai sei anni, invece, è dedicato il laboratorio della domenica, alle 15, con “Cuori di lana” sulla lavorazione del feltro.