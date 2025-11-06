Verona, allarme chiusura stabilimento ex Mondadori

“Desertificazione occupazionale”: Pd Verona lancia l’allarme sul destino dello stabilimento ex Mondadori.

Lo stabilimento ex Mondadori, storica sede del Magazzino Centrale Editoriale in via Montelungo a Borgo Venezia, è al centro di una crescente preoccupazione a Verona. Il Partito Democratico veronese ha lanciato un appello alla politica locale e nazionale, chiedendo un confronto “franco e aperto” sul futuro dell’impianto e un intervento bipartisan per scongiurare la “desertificazione occupazionale” che sta colpendo il sito e il suo indotto.

Il segretario provinciale del Pd Verona, Franco Bonfante, e Luca Bianconi, consigliere della Settima Circoscrizione e presidente della commissione Urbanistica, hanno raccolto il grido d’allarme dei sindacati. Sebbene i piani di prepensionamento e pensionamento degli anni scorsi abbiano messo al sicuro molte carriere, ora è necessaria una “chiarezza che si deve” ai lavoratori ancora in servizio.

Rischio chiusura e tutela delle fragilità.

La preoccupazione è alta per i 45 dipendenti ancora attivi, tra cui “almeno 4 categorie protette“, che temono la prospettiva di una chiusura definitiva. “Un eventuale spostamento o dismissione colpirebbe pesantemente proprio questi lavoratori più fragili e le loro famiglie“.

Il problema non riguarda solo l’occupazione: “La chiusura comporterebbe per il quartiere di Borgo Venezia il rischio di ritrovarsi con una immensa area semivuota al suo centro, un sito che necessiterebbe comunque di cure, manutenzioni e sorveglianza“.

La proposta del Pd.

Il Partito Democratico si dice pronto a fare la sua parte e avanza una proposta pragmatica: sarebbe sufficiente “tenere una piccola lavorazione nel magazzino” di Via Montelungo per garantire lavoro alle 45 persone presenti.

Tuttavia, i democratici veronesi sottolineano che la vicenda deve essere inquadrata in un contesto più ampio.

Un intervento regionale di gestione della crisi aziendale.

di gestione della crisi aziendale. Una politica nazionale per l’industria che ricostruisca la “sovranità” tecnologica, del know-how e del saper fare, in linea con il Libro Verde del Partito Democratico.

L’appello finale è un’esortazione all’unità: “Auspichiamo pertanto un interessamento e un intervento bipartisan per il bene dei lavoratori e della città, a tutela di famiglie e lavoratori fragili“.