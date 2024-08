Pastrengo, chiude l’ortofrutta di piazza Carlo Alberto: un riconoscimento dalla confcommercio 

Pastrengo, chiude la storica ortofrutta di piazza Carlo Alberto: il riconoscimento della confcommercio al proprietario.

Chiude i battenti a Pastrengo “Ortofrutta Alimentari di Modena Luigi”, storica bottega che ha servito gli abitanti del comune dell’entroterra gardesano per decenni. Ieri, mercoledì 28 agosto, il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena e il presidente della delegazione di Pastrengo dell’associazione, Claudio Rama, hanno consegnato a Luigi Modena un diploma per la sua lunga militanza in Confcommercio. Ma anche per essere stato per ben 28 anni apprezzato punto di riferimento per la comunità locale.

La storia della bottega.

“Ho iniziato con un negozio di frutta e verdura nel 1975 a Piovezzano, e in parallelo svolgevo attività di ambulantato”, racconta Modena. “Nel 1983 sono subentrato nella gestione del negozio di alimentari di Piovezzano che stava chiudendo proseguendo fino al 1996, quando ho aperto qui a Pastrengo, in Piazza Carlo Alberto”.

“Una impresa a conduzione familiare diventata poi Sas, ma che ho sempro gestita con i miei congiunti”, prosegue Modena. “Gli abitanti di Pastrengo ci considerano un punto di riferimento, parte della clientela arriva anche dai comuni limitrofi, ma ora dopo quasi 50 anni di lavoro è venuto il momento di smettere. I miei figli hanno scelto altre strade professionali e inoltre i loro impegni familiari mal si conciliano con un lavoro tanto impegnativo. Insomma, non ci sono le condizioni per continuare“.

“Una perdita importante per la comunità”, commentano Arena e Rama. “Confcommercio sta cercando di sensibilizzare imprenditori del settore affinché rilevino una attività che garantisce un servizio ed è punto di riferimento, anche dal punto di vista sociale, per la popolazione del luogo e in prospettiva anche per il turismo“.