Il parco giochi di Valdonega dedicato alla memoria di Matteo Sette

Il parco giochi in Valdonega intitolato alla memoria di Matteo Sette, vittima a 26 anni della strage ferroviaria di Crevalcore.

Il parco giochi di via Zenari 1, in Valdonega, è da oggi intitolato alla memoria di Matteo Sette, vittima della strage ferroviaria di Crevalcore, Bologna. Erano le ore 12.53 di venerdì 7 gennaio 2005, quando il treno interregionale IR 2255, proveniente da Verona e diretto a Bologna, che trasportava circa 200 passeggeri, all’altezza dell’ex stazione di Bolognina di Crevalcore (Bologna), si scontrò frontalmente con un treno merci proveniente da Roma che procedeva in senso contrario.

A seguito dell’impatto, la locomotiva del treno merci, la carrozza semipilota e la seconda carrozza del treno interregionale furono completamente sventrate e distrutte. L’incidente provoco la morte di 17 persone, tra cui i macchinisti dei due treni e quella di due nostri concittadini, il 26enne Matteo Sette e il 50enne Bruno Nadali, mentre altre 80 rimasero ferite nello scontro.

“L’amministrazione ricorda la tragedia delle due vittime veronesi – ha spiegato l’assessore ai Giardini Federico Benini – dedicando questo giardino a Matteo, scelto come simbolo per la sua giovane età. Un modo per ricordare non solo la sua prematuramente scomparsa, ma anche per non dimenticare il terribile episodio avvenuto nel lontano 2005. Questo giardino è molto frequentato da famiglie e bambini, ed è un simbolo della vitalità e dell’energia della vita. Un luogo perfetto per ricordare Matteo, tutta la sua voglia di vivere e di costruirsi un futuro che, drammaticamente, non ha potuto essere”.

Alla cerimonia, oltre ad alcune autorità militari e civili, erano presenti i genitori di Matteo, mamma Maria Luisa e papà Luigi. Sono inoltre intervenuti il consigliere comunale Fabio Segattini e per la Circoscrizione 2^ il consigliere Gabriele Recchia.