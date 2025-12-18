Mobilità a Verona: come funziona il pagamento Telepass nei parcheggi Tribunale e Centro.

Parcheggiare in città a Verona diventa più rapido grazie alla nuova collaborazione tra Amt3 e Telepass: ecco come si paga la sosta ai parcheggi Tribunale e Centro. Come? Utilizzando il dispositivo di telepedaggio, eliminando la necessità di ticket cartacei e soste alle casse automatiche.

Come funziona il servizio.

L’esperienza ricalca quella già nota delle autostrade: l’automobilista deve semplicemente imboccare le corsie dedicate, segnalate dai loghi Telepass. All’avvicinarsi della sbarra, il dispositivo emetterà il consueto segnale acustico e il varco si aprirà automaticamente sia in entrata che in uscita.

Il sistema non prevede alcun costo aggiuntivo rispetto alla tariffa di sosta standard: l’importo verrà addebitato direttamente sul conto Telepass del cliente, secondo i tempi e le modalità previsti dal proprio contratto.

I vantaggi digitali.

Oltre alla velocità di transito, l’integrazione con la tecnologia Telepass offre vantaggi gestionali. Attraverso l’app dedicata, gli utenti possono consultare in tempo reale lo storico delle proprie soste e scaricare le ricevute, una funzione particolarmente utile per chi deve gestire note spese professionali o monitorare i costi della mobilità urbana.