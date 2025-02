Atto vandalico a Verona, sfregiata la panchina alla memoria di Roberto Puliero: “L’era bela da vedar”.

Un segno di inciviltà ha colpito uno dei simboli della cultura veronese: la panchina dedicata alla memoria di Roberto Puliero, storico attore, regista e voce indimenticabile della città, è stata vandalizzata.

Collocata in Piazzale XXV Aprile, accanto a quella in onore di Giorgio Gioco, la panchina inaugurata appena pochi mesi fa è stata imbrattata con scritte prive di senso. Un gesto che non solo deturpa un bene pubblico, ma che manca di rispetto a una figura che ha dato tanto a Verona.

L’attore veronese Giovanni Vit ha espresso il suo sconcerto sui social, sottolineando come questo atto fosse, purtroppo, prevedibile in un’area già segnata dal degrado urbano. “L’era bela da vedar”, ha commentato amaramente, riflettendo sulla scelta del luogo e sull’inevitabilità di simili episodi in contesti problematici.

“Il dibattito è aperto: perché posizionare un tributo a una personalità tanto amata in un’area a rischio di vandalismo? E soprattutto, quale valore diamo oggi alla memoria delle persone che hanno contribuito alla nostra identità culturale?”, incalza Vit.