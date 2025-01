La chirurgia toracica robotica negli ospedali dell’Azienda universitaria integrata di Verona.

Negli ospedali di Verona arrivano i robot per la chirurgia toracica. Il polmone si aggiunge così agli altri organi del corpo umano che possono essere trattati con chirurgia robotica, cioè con operazioni mininvasive che portano notevoli benefici per il paziente. Le malattie polmonari come tumore, patologie del Timo (Mediastinico), tumore della parete toracica, finora curati solo con chirurgia classica open, adesso si avvalgono anche della nuova tecnica.

Partita a luglio 2024, la chirurgia toracica robotica è la nuova offerta di cura dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che infatti ha ottenuto dalla Regione l’autorizzazione a creare, nel dipartimento di Chirurgia, la nuova Unità semplice dipartimentale di Chirurgia toracica mininvasiva e robotica, diretta da Cristiano Benato. In sei mesi sono già stati fatti 25 interventi, ma la novità di quest’anno è che anche i casi clinici della Toracica robotica entrano nella prima comparazione internazionale avviata in Aoui ad aprile 2023.

In Aoui si comparano i tre robot.

Da aprile 2023, nelle sale operatorie del Polo Confortini è in corso la comparazione delle tre piattaforme robotiche attualmente disponibili sul mercato, e finora mai utilizzate in contemporanea nella stessa struttura ospedaliera. Le tre macchine sono tutte installate in Aoui: Da Vinci (Intuitive surgical), Hugo (Medtronic) e Versius (CMR surgical). I chirurghi di altissima esperienza e le équipe specializzate stanno misurando le performance dei 3 robot per valutare efficienza, maneggevolezza e efficacia clinico-funzionale delle tre diverse tecnologie. I risultati di questo studio comparativo forniranno alle Aziende sanitarie mondiali i dati necessari per decidere gli investimenti con riduzione dei costi, grazie all’apertura del mercato alla concorrenza.

Quali interventi si fanno in mininvasiva.

L’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è centro di riferimento per la chirurgia oncologica mini-invasiva. Con l’inserimento della chirurgia toracica, la comparazione dei 3 robot coinvolge 8 specialità: urologia (la prostatectomia radicale è stato l’ambito storico per la robotica in Aoui), ginecologia, chirurgia dell’esofago-stomaco, otorinolaringoiatria, chirurgia pancreatica, chirurgia epatobiliare, chirurgia colo-rettale. Altre specialità si aggiungeranno come la chirurgia senologica e quella pediatrica. La comparazione per la chirurgia toracica verrà fatta utilizzando le piattaforme Da Vinci e Versius.

Vantaggi per il paziente.

L’intervento chirurgico con tecnologia robotica porta indubbi benefici per il benessere del paziente: risparmio dell’organo (le parti malate asportate con l’intervento sono più piccole), minore degenza in ospedale, recupero domiciliare più veloce e con minore dolore, migliore recupero funzionale dell’organo, vantaggi estetici con cicatrici meno invasive, ritorno più rapido alla quotidianità.