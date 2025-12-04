L’omaggio dei vigili del fuoco di Verona alla patrona Santa Barbara

I vigili del fuoco di Verona omaggiano la patrona Santa Barbara.
Dopo l’omaggio floreale al monumento ai vigili del fuoco, avvenuto ieri, 3 dicembre, sono proseguiti oggi anche a Verona i festeggiamenti per la patrona Santa Barbara.
Al mattino, dopo l’alzabandiera, alla presenza del prefetto di Verona Demetrio Martino si è tenuto l’omaggio ai caduti in servizio presso la sede centrale di via Polveriera Vecchia, seguito dalla celebrazione liturgica officiata dal Vescovo di Verona Domenico Pompili nella basilica di San Zeno Maggiore.
In piazza San Zeno già dalle prime ore del mattino erano stati disposti automezzi che quotidianamente vengono utilizzati per il soccorso tecnico urgente.