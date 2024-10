Da oggi a Verona partono i lavori di scavo, ecco dove e fino a quando.

Da oggi a Verona partono i lavori di scavo, ecco dove e fino a quando: lo spiega V-reti, società del Gruppo Agsm Aim. A partire da oggi giovedì 3 ottobre fino a martedì 5 novembre effettuerà lavori di scavo in via Cappello nel tratto in prossimità del civ. 30 e in vicolo San Sebastiano nel tratto in prossimità del civ. 2 per lavori di scavo su sotto servizi aziendali di energia elettrica e gas naturale.

Provvedimenti viabilistici.

Divieto di sosta ambo i lati nei tratti di via interessati dai lavori e divieto di transito.