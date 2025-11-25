Oggi la polizia in piazza Bra contro la violenza sulle donne

Verona, scatta la campagna “Questo non è amore”: polizia in piazza Bra dona gerbere alle donne.

È iniziata questa mattina a Verona la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, promossa dalla polizia contro violenza sulle donne. L’iniziativa, in occasione della Giornata Internazionale dedicata, vede la presenza di un presidio informativo che mira a sottolineare l’importanza di intervenire non solo a reato compiuto, ma soprattutto attraverso l’informazione e il supporto preventivo.

Fino alle 18:30 di oggi, operatori specializzati della Questura (provenienti dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla Squadra Mobile) saranno disponibili in piazza per incontrare i cittadini. Il personale è pronto ad accogliere testimonianze, fornire supporto immediato e distribuire materiale informativo sul delicato fenomeno della violenza di genere.

Un gesto simbolico: Gerbere rosse e Questura illuminata

A rendere più incisiva la mattinata, la distribuzione di un simbolo concreto di speranza e lotta: in collaborazione con Agsm Aim, verranno donate delle gerbere rosse alle donne che si avvicineranno al presidio, fiore scelto come emblema della battaglia contro la violenza.

Parallelamente all’iniziativa in piazza, la Questura di Verona ha voluto dare un segnale visivo forte aderendo alla campagna promossa da “UN Women” (l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere). Per l’occasione, l’edificio si è illuminato di arancione, colore scelto a livello internazionale per simboleggiare un futuro libero da ogni forma di violenza basata sul genere.