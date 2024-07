Nuove condotte del gas a Cadidavid: si parte da via Fasoli. La viabilità.

A Cadidavid parte la riqualificazione: verranno sostituite le condotte del gas che hanno superato i 60 anni di vita. Un intervento corposo, eseguito da V-Reti, che nel giro di un paio di anni doterà la circoscrizione 5a di sottoservizi moderni e sicuri.

I lavori sono partiti in questi giorni in via Colonnello Fasoli e dureranno circa 40 giorni per terminare a fine agosto. L’Amministrazione ha scelto di iniziare l’intervento in questo importante asse stradale sfruttando il traffico ridotto e le scuole chiuse dei mesi estivi, ma anche per lo stato di usura in cui si trova l’asfalto, che sarà rifatto a intervento concluso.

I lavori interessano un tratto di strada di circa 400 metri, dall’intersezione con via Magenta fino a quella con via Villa Broglia, sarà un cantiere mobile che lavorerà di volta in volta su 60 metri di strada.

Viabilità.

Sarà sempre consentito il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia con adozione di senso unico alternato, gestito da semaforo mobile di cantiere o movieri, qual ora se ve ne fosse necessità. Sempre consentito il transito nelle intersezioni e negli accessi carrai, mentre per motivi di sicurezza verranno interdetti gli attraversamenti pedonali in corrispondenza del cantiere, via via l’avanzamento delle opere.