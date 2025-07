A Verona porte aperte a Medicina e Odontoiatria: al via il “semestre filtro” per aspiranti medici.

Dal prossimo settembre l’Università di Verona di Medicina e Odontoiatria, apre le aule a tutti gli aspiranti: è la rivoluzione del “semestre filtro”. Si tratta di uno strumento introdotto dalla riforma del ministro Anna Maria Bernini. Quindi niente più test d’ingresso prima di iniziare, ma sei mesi di lezioni per misurare sul campo la motivazione e la preparazione.

È già boom.

Iscrizioni già aperte, fino al 25 luglio su Universitaly.it. Già oltre 600 studenti si sono registrati, ma i numeri sono destinati a crescere. Lo scorso anno, i posti disponibili erano solo 340. Oggi chiunque può provarci: seguirà le lezioni di Chimica, Fisica e Biologia, in aula nel primo mese e poi anche online, con gruppi da 250 studenti per garantire qualità e interazione.

Il percorso si conclude con una prova scritta nazionale su queste tre materie: stessa data e stesse domande in tutta Italia per garantire equità. Due sessioni: 20 novembre e 10 dicembre. I punteggi ottenuti decreteranno chi potrà continuare nel secondo semestre di Medicina o Odontoiatria.

Chi resta fuori, ma supera gli esami, potrà accedere a un corso affine come Biotecnologie, Farmacia o Professioni sanitarie, senza perdere i crediti. Chi non passa potrà orientarsi su altri corsi a libero accesso.

Posti disponibili.

A Verona i posti disponibili dal secondo semestre sono 255 per Medicina, 80 per l’indirizzo tecnologico (20 in più dello scorso anno) e 25 per Odontoiatria.

Quanto costa.

Per iscriversi serve un contributo fisso di 250 euro, rimborsato o scalato dalle tasse se si prosegue nei corsi magistrali. Previsti rimborsi integrali per chi ha diritto a borse di studio.

Per aiutare future matricole e famiglie, l’Ateneo ha potenziato sportelli, chat online e un numero unico dedicato. Dal 7 luglio apre anche un front office nel Chiostro San Francesco, dove sarà possibile ricevere assistenza personalizzata.