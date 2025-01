Il Natale a Verona non è finito: ecco l’abbuffata di “Cinepandoro”

Il Natale a Verona non è finito: in sala ci si abbuffa ancora con il “Cinepandoro”.

Se il Natale a Verona per voi non è ancora finito, in soccorso arriva il “Cinepandoro” per rivivere la magia delle feste. Il Centro Audiovisivi di Verona prosegue con la rassegna cinematografica interamente dedicata ai film ambientati a Natale.

Fino all’8 gennaio 2025, alla Biblioteca Civica di via Cappello 43, potrete immergervi in una selezione di pellicole che spaziano dai grandi classici intramontabili alle produzioni più recenti. Un’autentica scorpacciata di “cinepandori” per tutti, pensata per prolungare lo spirito natalizio e regalare qualche ora di emozioni.

Le proiezioni: giorni e orari.

Il tutto all’Anfiteatro degli Audiovisivi, alla Biblioteca Civica di Verona. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Centro Audiovisivi al numero 045.8079732 o inviare una mail qui.