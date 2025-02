Morti sul lavoro in Veneto: Verona maglia nera

Verona è la provincia con il numero più alto di Morti sul lavoro in Veneto.

Il 2024 si chiude con 79 morti sul lavoro in Veneto, e Verona è la provincia con il numero più alto di vittime: 22 in totale. Seguono Venezia e Padova con 16 morti ciascuna, Treviso con 14, Vicenza con 6, Belluno con 4 e Rovigo con 1.

Nonostante il dato preoccupante, il Veneto resta tra le regioni con il tasso di mortalità più basso in Italia, insieme alle Marche. Questo significa che, rispetto ad altre regioni, qui il rischio di morire sul lavoro è minore. Alcune province come Belluno e Verona hanno un’incidenza più alta e vengono classificate in “zona gialla”, indicando un rischio maggiore rispetto ad altre aree del Veneto.

Le denunce di infortunio (sia mortali che non) nel 2024 sono state oltre 70 mila, un numero quasi invariato rispetto al 2023. I settori più colpiti sono la manifattura, le costruzioni e il commercio.

Il presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Mestre, Mauro Rossato, sottolinea che “Nonostante il Veneto sia tra le regioni più sicure, il numero di vittime resta allarmante. Ogni mese, in media, sette lavoratori hanno perso la vita”.