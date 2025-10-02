Omaggio a Jane Goodall: Leal Verona si stringe la scienziata che parlava con gli scimpanzé.

È stata inaugurata il 20 settembre a Verona la nuova sezione veronese di Leal – Lega Antivivisezionista, e il gruppo oggi si stringe per la scomparsa di Jane Goodall. L’associazione a favore della difesa degli animali e dell’ambiente, ricorda l’etologa e antropologa britannica che ha cambiato per sempre il modo in cui l’umanità guarda ai primati e, più in generale, alla natura.

Jane Goodall, scienziata nata nel 1934, con oltre sessant’anni di studi sugli scimpanzé nel parco di Gombe, in Tanzania, ha dimostrato al mondo che i primati sono capaci di usare strumenti, provare emozioni e costruire relazioni sociali complesse, scardinando pregiudizi radicati e ridefinendo il confine tra uomo e animale.

“Jane Goodall – ricorda Leal – non è stata soltanto una scienziata, ma una voce di compassione e di coraggio. La sua opera ha salvato generazioni di primati e ha insegnato a milioni di persone che la natura va rispettata e protetta”.

Il post sul suo profilo Facebook:

“Con grande tristezza, il Jane Goodall Institute ha confermato questa mattina la scomparsa della fondatrice dell’organizzazione, la dottoressa Jane Goodall, 91 anni, morta serenamente nel sonno mentre si trovava a Los Angeles, CA per il suo tour di parola negli Stati Uniti”.