Il fascino della Scozia al castello di Montorio: tutto pronto per la “Summer Scottish Night”.

Montorio si veste di Scozia: sabato 5 luglio il fascino delle Highlands al castello per una notte dal sapore d’Oltremanica. La storica fortezza immersa nel verde, si prepara per la “Summer Scottish Night”, una festa aperta a tutti per celebrare la musica, i balli e la cucina della Scozia.

Tra le mura del maniero risuoneranno le note delle cornamuse, suonate dal vivo da alcuni dei migliori piper d’Italia. Ospiti d’onore della serata saranno i musicisti della Ceilitaly Scottish Ceilidh Band, tra le formazioni folk più apprezzate a livello nazionale.

La direzione artistica è affidata a Marco Sorio, con la presenza speciale di Nik, scozzese originario dell’isola di Skye, nel Regno Unito.

E quando la musica chiama, tutti, dai più piccoli ai meno giovani, potranno lasciarsi guidare dai passi delle ceilidh, le tradizionali feste scozzesi fatte di balli in cerchio e allegria.

A rendere la serata ancora più speciale ci penseranno i sapori: sarà infatti possibile assaporare piatti tipici scozzesi.

L’ingresso alla Summer Scottish Night è aperto a tutti con un contributo simbolico di 5 euro. Nessun dress code obbligatorio, ma gli organizzatori invitano, per chi lo desidera, a indossare un kilt o una camicia a quadri.